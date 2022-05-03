Может быть приостановлено действие договора между Латвией и Россией; это позволит снести памятник в парке Победы

Вероятно, уже на следующей неделе парламентская комиссия по иностранным делам подаст в Сейм законопроект, предусматривающий приостановку действия ряда двусторонних латвийско-российских договоров или же отдельных пунктов договоров. Об этом сообщил председатель комиссии Рихардс Колс (Национальное объединение).

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Предусматривается, что этот законопроект также устранит юридические препятствия для демонтажа "столба оккупации" в парке Победы, отмечает Колс.

Политик поясняет, что в конце марта Комиссия Сейма по иностранным делам начала работу по оценке двусторонних соглашений между Латвией и Россией, обратившись к отраслевым министерствам с просьбой предоставить информацию о возможности приостановки или денонсации каждого отдельного двустороннего соглашения с Россией.

Колс предполагает, что комиссия также согласится с необходимостью приостановить действие 13-й статьи "Договора между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о социальной защите военных пенсионеров и их семей в Латвийской Республике", которое обязывает официальную Ригу обеспечивать сохранность мемориальных сооружений на территории Латвии.

На сегодняшний день комиссия произвела оценку более половины из 58 двусторонних соглашений между Латвией и Россией, договорившись приостановить ряда соглашений или пунктов в таких договорах. Работа будет продолжена на этой неделе.

Если все удастся, то уже 11 мая Колс предложит Комиссии по иностранным делам выдвинуть соответствующий законопроект на рассмотрение в Сейм, что приостановить действие договоров или статей договором, ранее ратифицированных парламентом. Такую процедуру предписывает произвести Закон "О международных договорах Латвийской Республики". Сейм должен принять закон в связи с приостановкой действия международного договора.

Колс пояснил, что соглашение с Россией, которое относится и к памятнику в Пардаугаве — это один из тех договоров, действие которого может быть приостановлено только отдельным законом. Приостановка действия соглашения также устранит правовые барьеры для демонтажа "столба оккупации", заявил политик. Депутат надеется на поддержку Комиссии по иностранным делам и большинства Сейма для принятия такого закона.