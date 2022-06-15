"Может, должны смениться поколения?": Латвийцы так и не научились сортировать мусор, Getliņi будет выращивать ивы

На мусорные полигоны попадают биологические отходы плохого качества, заявил председатель правления Getliņi Eko Имантс Стиранс на заседании комиссии Сейма по расходам и ревизии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В таком виде, в котором биологические отходы попадают на мусорный полигон, они никому не нужны — очень плохого качества. 95% биоотходов нельзя ни переработать, ни использовать на биогазовых станциях. Поэтому предприятие начало производство технического компоста, из которого можно выращивать ивы и изготавливать из них щепу.

Рижское самоуправление делает все возможное, чтобы жители правильно сортировали отходы, но результат по-прежнему плох, считает Стиранс. Возможно, должны смениться поколения, чтобы люди научились сортировать правильно.

Качество биологических отходов — проблема во всем мире, говорит директор Getliņi. Дело в том, что сортировка PET бутылок и упаковки экономически обоснована и выгодна, а сортировка биоотходов — нет.

Чтобы решить проблему, нужны единые стандарты для биологических отходов — они упростят работу полигонов, а жителям будет понятней, что и как сортировать.

Сегодня на заседании комиссии сейма рассматривали заявление Госконтроля "Создается ли в Латвии эффективная и экономически обоснованная система управления биологическими отходами?".

Ранее сообщалось, Госконтроль в своей ревизии заключил: разработанная в Латвии система управления биоотходами несоразмерна, неэффективна и экономически не обоснована.

Госконтроль призывает полностью пересмотреть подход.

При этом если в Латвии не будет создана эффективная система обработки биоотходов с возможностью получать доход от переработки, государство рискует возложить на плечи населения еще одно дорогостоящее бремя — содержание этой системы, а также, возможно, и санкции Евросоюза за несоответствие зеленым целям ЕС, считает член совета Госконтроля Эдгар Корчагин.