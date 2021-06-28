Может появиться комиссия для оценки причин неспособности госуправления справиться с кризисом

Государственное управление показало частичную неспособность справиться с коронавирусным кризисом, поэтому необходима независимая комиссия или рабочая группа для оценки слабых мест системы, сказал президент Эгил Левитс в интервью телеканалу Rīga TV24.

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Первое лицо государства отметило, что речь идет не о поиске виновных, а об улучшении функционирования государственного управления. Кроме того, по мнению Левитса, это не политический вопрос, а структурный, поскольку необходимо учитывать, что кризисы могут повторяться. Он также отметил, что система не могла организовать процесс вакцинации довольно долгое время, начиная с закупок, и так не должно быть.

Левитс также упомянул в интервью идею создания Государственного совета как инструмента для улучшения функционирования государственного управления. По словам президента, задачей Госсовета будет инициирование и проведение подобных независимых расследований.

"Необходимо подчеркнуть, что Государственный совет должен быть независимым органом. Если бы был такой Государственный совет, я думаю, он обязательно исследовал бы этот вопрос и выступил с выводами и предложениями, но это нужно делать постоянно, потому что невозможно навести порядок везде и сразу", — сказал президент.

Левитс также сообщил, что осенью, после консультаций с фракциями, он внесет предложение по законопроекту о Госсовете вместе с двумя другими законопроектами, которые будут внесены в Сейм. Одно из них предусматривает изменения в финансировании партии в случае распада партии или фракции после выборов.