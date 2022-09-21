Может появиться месячный проездной на автобусы Слока-Рига

Перевозчик Latvijas sabiedriskais autobuss, обслуживающий автобусы Слока-Рига, до 28 сентября собирается опросить пассажиров на тему того, нужны ли месячные проездные на этом маршруте.
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Опрос можно найти на сайте www.bbus.lv в разделе Jūrmala starppilsēta/anketas. Анкетные данные будут использоваться анонимизированно.
Сейчас на рейсах Слока-Рига пассажиры расплачиваются картой или наличными у водителя. Предприятие Latvijas sabiedriskais autobuss думает о введении проездных на месяц, на которых будет пять, 10, 20 или 40 поездок.
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