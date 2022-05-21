Можно купить мед, собранный пчелами из улья на крыше театра Дайлес

Мед, собранный пчелами, живущими на крыше театра, можно приобрести в кассах театра Дайлес.

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Театральный сезон потихоньку близится к завершению, но зато начался новый сезон для пчел театра Дайлес.

На крыше 11-го этажа театра можно увидеть стайки театральных пчел, которые уже третий сезон живут в специальных ульях — под названиями Skaidrībā, Vienkāršībā и Kaislībā ("Ясность", "Простота", "Страсть"). Эти три слова — девиз основателя театра "Дайлес" Эдуарда Смильгиса.

Представитель театра Агнесе Варпиня отмечает, что пчелиный мед театра "Дайле" пользуется популярностью у зрителя, и в дальнейшем его можно будет приобрести в качестве сувенира. На банках с медом также будет указано, из какого из трех ульев с теаральными названиями был собран мед.

Представитель театра отмечает, что городское пчеловодство становится все более популярным во многих крупных городах мира. Рига — один из самых зеленых городов Европы, поэтому театр "Дайлес" привносит в город еще больше природы и в то же время радует зрителей продуктами, о которых позаботились пчелы.