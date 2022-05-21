Можно купить мед, собранный пчелами из улья на крыше театра Дайлес
Foto: LETA

Мед, собранный пчелами, живущими на крыше театра, можно приобрести в кассах театра Дайлес.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Театральный сезон потихоньку близится к завершению, но зато начался новый сезон для пчел театра Дайлес.

На крыше 11-го этажа театра можно увидеть стайки театральных пчел, которые уже третий сезон живут в специальных ульях — под названиями Skaidrībā, Vienkāršībā и Kaislībā ("Ясность", "Простота", "Страсть"). Эти три слова — девиз основателя театра "Дайлес" Эдуарда Смильгиса.

Представитель театра Агнесе Варпиня отмечает, что пчелиный мед театра "Дайле" пользуется популярностью у зрителя, и в дальнейшем его можно будет приобрести в качестве сувенира. На банках с медом также будет указано, из какого из трех ульев с теаральными названиями был собран мед.

Представитель театра отмечает, что городское пчеловодство становится все более популярным во многих крупных городах мира. Рига — один из самых зеленых городов Европы, поэтому театр "Дайлес" привносит в город еще больше природы и в то же время радует зрителей продуктами, о которых позаботились пчелы.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Полезные советы, как защитить себя от выгорания