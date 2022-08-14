Можно ли чинить машину у себя во дворе? (спойлер: нельзя)
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Что делать, если машине требуется профилактический уход? Отвечает начальник отдела охраны общественного порядка Рижской муниципальной полиции Гунтис Берзиньш.

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Если коротко — во дворе многоквартирных домов чинить машину запрещено. За это можно получить штраф в размере до 70 евро.

Согласно правилам Рижской думы об общественном порядке в Риге (правила Nr. 80, подпункт 6.5) в общественных местах запрещено проводить профилактический ремонт механического транспортного средства — менять масло или другие жидкости, мыть мотор и тому подобное, а также мыть сам автомобиль.

Профилактический ремонт разрешается проводить во дворе частного дома — в таком случае нет никаких ограничений.

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