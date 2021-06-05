Можно ли уволить невакцинированного работника? Омбудсмен обратился к правительству за разъяснениями

Представители Госинспекции труда и Бюро омбудсмена каждый день получают множество вопросов от жителей, как действовать в случае, если работодатель требует вакцинироваться от коронавируса. Можно ли уволить непривитого работника? Как сообщает Латвийское телевидение, в Лиепае отстранен от работы руководитель вокального ансамбля в местном Дневном центре пенсионеров. Женщина категорически отказалась делать прививку и ей уже нашли замену.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пишет портал Rus.lsm.lv, Государственная инспекция труда и омбудсмен подчеркивают, что за отдельными исключениями в определенных профессиях вакцинация против Covid-19 является добровольной, работодатель не имеет права принуждать или прерывать трудовые отношения с невакцинированными работниками.

Официальных жалоб на подобные прецеденты на рабочих местах не зафиксировано, но каждый день поступают бесчисленные вопросы, как действовать, если работодатель заставляет сделать прививку.

Руководитель Отдела поддержки клиентов Госинспекции труда Даце Стивриня поясняет: "Такие вопросы поступают как со стороны работников, так и со стороны третьих заинтересованных лица. Работодатели интересуются своим правом, как в соответствии с законом действовать и можно ли увольнять работника только потому, что он не вакцинирован".

В свою очередь руководитель Отдела социальных, экономических и культурных прав Бюро правозащитника Юриса Янсонса Инета Резевска заявила, что омбудсмен обратился к руководителю правительства с просьбой разъяснить обществу и самому правозащитнику сложившуюся ситуацию.

"Мы со своей стороны не можем объяснить людям. Что делать в ситуации, если работник не может продолжать работу и не имеет возможности каким-либо образом выполнить эту работу удаленно? По существу, это простой. Но июнь — пока последний месяц, когда выплачивается пособие по простою".