Можно выиграть 100 000 евро: правительство устроит лотерею среди вакцинирующихся
Foto: Pixabay

Партии коалиции поддерживают предложение устроить лотерею с денежными призами для привившихся от Covid-19, рассказал журналистам министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Лотерея может начаться с августа. Раз в неделю будут разыгрываться небольшие призы, раз в месяц призы покрупнее, а один главный приз до 100 000 евро можно будет выиграть раз в какой-нибудь большой промежуток времени.

"Мы считаем, что нужно несколько еженедельных призов в амплитуде от 100 евро до нескольких тысяч", — рассказал Павлютс. Он добавил, что участвовать смогут все, кто получил прививку в течение последнего полугода.

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
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