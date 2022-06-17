Муйжнице: для снижения нагрузки на учителей, как предлагает LIZDA, нужно привлечь в школы 4000 педагогов

Для реализации предложения Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) по изменению нагрузки на педагогов в школы потребовалось бы привлечь несколько тысяч учителей, отмечает министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные").

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Она указала на требование о выравнивании рабочей нагрузки учителей, согласно которому 60% нагрузки учителя приходилось бы на проведение уроков, а 40% — на подготовку к урокам и выполнение других обязанностей. По словам Муйжниеце, для внедрения такой модели в Латвии потребуется как минимум еще 4 тыс. учителей.

В ходе вчерашней встречи руководство LIZDA представило свои требования по перераспределению нагрузки на учителей и разработке графика повышения заработной платы, в то время как Министерство образования и науки (МОН) выслушало возражения партнеров.

Несмотря на то, что профсоюз пообещал организовать пикет 6 сентября, стороны договорились встретиться в понедельник на более широкой встрече с участием представителей МОН, Министерства финансов, бюро премьер-министра, LIZDA, Латвийской ассоциации руководителей образования и Латвийского союза самоуправлений.

Говоря о необходимости перераспределения рабочей нагрузки, Муйжниеце отметила, что уже сейчас внедряются и планируются несколько решений, способствующих уравновешиванию рабочей нагрузки учителей, например, оптимизация школьной сети и планы перераспределения рабочей нагрузки в течение учебного года.

Муйжниеце подчеркнула, что LIZDA — не единственный партнер МОН, с которым необходимо обсуждать вопросы отрасли. Компромисс возможен, когда все участвующие стороны выдвигают рациональные и конструктивные идеи и предложения.

Как сообщалось, в четверг LIZDA провел пикет у Сейма, в котором приняли участие несколько тысяч учителей. В ходе акции протеста LIZDA не удалось получить гарантий выполнения своих требований.

После встречи с Муйжниеце глава LIZDA Инга Ванага заявила, что профсоюз не уступил ни одному из трех требований, высказанных педагогами. Решение о дальнейших шагах будет принято на общем собрании LIZDA 20 июня.