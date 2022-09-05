Муйжниеце: если LIZDA проведет трехдневную забастовку вместо бессрочной, МОН компенсирует дни простоя

В том случае, если Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) решит вместо бессрочной забастовки бастовать всего три дня, Министерство образования и науки (МОН) пойдем педагогам навстречу и компенсирует дни простоя. С таким предложением выступила на заседании комиссии глава МОН Анита Муйжниеце.

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Муйжниеце пояснила, что вместо обсуждения невыполненных требований на сумму в полмиллиарда евро предлагается несколько оперативных решений, например, предоставление дополнительных учебных пособий.

Министр подчеркнула, что сделает все возможное, чтобы теперь, когда у детей есть возможность учиться очно, они действительно могли бы ходить в школу и учиться, чтобы родители могли работать в полную силу и оплачивать счета, а не беспокоиться о расходах на няню. Муйжниеце заметила также, что будет оказана и поддержка педагогам, которые решат продолжить свою работу, находясь в неопределенности относительно того, сколько времени им придется заменять своих коллег.

Министр сообщила, что готова работать и искать все новые способы, чтобы облегчить будни учителей и улучшить условия их труда, но это не должно происходить за счет детей или их родителей.

Запланированная LIZDA забастовка педагогов начнется 19 сентября. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить требования, выдвинутые LIZDA.