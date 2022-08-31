Муйжниеце: есть шансы предотвратить забастовку учителей, но родители должны быть готовы

Первое заседание комиссии по урегулированию забастовки завершилась без соглашения, но забастовку учителей еще можно предотвратить. Об этом в программе Латвийского телевидения заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Она указала, что сейчас ведутся переговоры по двум вопросам. Один связан с требованиями, стоимостью в полмиллиарда евро, которые объективно невыполнимы. Другой — кризис, связанный с Covid-19 и стратегически неверно принятое решение по внедрению нового учебного содержания.

В переговорах с профсоюзам помогло бы решение одного конкретного вопроса, считает Муйжниеце. Министр отказалась сообщить, что это за вопрос, но сказала, что министерство подготовило предложение, которое может способствовать заключению соглашения.

При этом родители школьников должны быть готовы к тому, что в случае забастовки пострадает учебный процесс, признала министр. Местным самоуправлениям придется обеспечить присмотр за детьми, чтобы родители могли выйти на работу, но процесс будет нарушен. В какой степени — зависит от того, сколько учителей в каждой школе решат бастовать.

Уже сообщалось, что 19 сентября Латвийский союз работников образования и науки (LIZDA) намерен начать забастовку. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка прекратятся только после того, как правительство решит удовлетворить два требования, выдвинутые LIZDA.

Одно из требований — сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов. Второе — соблюдать норму Закона "Об образовании", в которой зафиксирован график повышения зарплат педагогам.

На первом заседании комиссии по урегулированию забастовки стороны не смогли найти компромисс по вопросу повышения заработной платы педагогам, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.Требование о повышении заработной платы не новое, этот вопрос остается актуальным уже годы, отметила глава профсоюза.

Говоря о рабочей нагрузке педагогов, министр образования и науки указала, что распределение рабочей нагрузки 60/40, или 60% контактных часов и 40% других обязанностей педагогов, должно быть рекомендовано, а не обязательно. Обязательное установление соотношения 60/40 отрицательно сказалось бы на ряде факторов, например, возникло бы большее количество вакансий учителей.

Обе стороны согласны с тем, что у педагогов дошкольных учреждений 10% рабочего времени должны выделяться на подготовку к урокам.

При этом Муйжниеце указывает, что необходимо обсудить этот вопрос с представителями самоуправлений, и к следующей встрече будет подготовлена ​​оценка нагрузки на воспитателей дошкольных учреждений.

Муйжниеце подчеркивает, что было бы неправильно, если бы министерство перед выборами давало обещания, выполнение которых новым правительством не может быть гарантировано.

Кроме того, Министерство образования и науки продолжит переговоры с Министерством финансов и, возможно, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), чтобы понять к следующей встрече с профсоюзом, по каким вопросам правительство может пойти на уступки.

Ванага указывает, что именно неспособность министерства вовремя найти решение ряда вопросов — причина того, что проблемы так обострились.

Работа комиссии по урегулированию забастовки продолжится 5 сентября в 16.00.

