Муйжниеце хочет уменьшить тестирование в школах, эпидемиолог против

Министр образования и науки Анита Муйжниеце считает, что процедуры тестирования в школах нужно пересмотреть, и проводить тест на Covid-19 только если у ученика есть симптомы. Однако эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков считает, что без регулярного тестирования пропадет возможность "отлавливать" тех инфицированных, которые распространяют заболевание, но сами не имеют симптомов.
По словам министра, некоторые педагоги находятся в карантине уже полгода, потому что постоянно являются контактной персоной какого-нибудь школьника. "Я считаю, что нужно перейти на тесты для самодиагностики. Как с градусниками — если мне плохо или у меня есть подозрения, что я заразился, я диагностируюсь и сижу дома", — объяснила Муйжниеце.
Юрий Перевощиков считает, что предложение министра не нацелено на сокращение распространения инфекции. "Зачем мы проводим тестирование? Цель — как можно быстрее выявить инфицированных детей. У детей не всегда проявляются симптомы, а вирус распространяется", — пояснил эпидемиолог. "Симптомов можно так и не дождаться, а в классе половина детей уже заразятся", — добавил Перевощиков.
Муйжниеце не отрицает, что в случае, если тестироваться будут только те, у кого есть симптомы, некоторые смогут передавать вирус, сами того не подозревая. "Конечно, но, к примеру, когда у нас эпидемия гриппа, если человек болеет — он не приходит на работу. Так и с другими вирусами и респираторными заболеваниями — мы же не изолируемся. Я правда считаю, что нужно вакцинироваться и действовать ответственно, но это тестирование — это слишком большая нагрузка".
Минздрав готовит законопроект о новой закупке тестов для самостоятельного тестирования
То, как тестирование происходит сейчас, дает повод задуматься о целесообразности использования денег из госбюджета, отметила Муйжниеце в разговоре с Delfi. В 2021 году Латвия приобрела четыре миллиона тестов, а в 2022 году — уже 3 562 344 тестов. Сейчас эти тесты уже заканчиваются — 21 января на складе Государственного центра логистики и закупок оставалось 19 682 экземпляра. Большую часть тестов получают именно образовательные учреждения, свидетельствует данные Государственной пожаро-спасательной службы.
В ноябре 2021 года государство заключило сделку на покупку экспресс-тестов с пятью коммерсантами — цены, предложенные претендентами, колебались в пределах 0,75 — 1,25 евро за тест при заказе на 4 миллионов экземпляров.
Чтобы обеспечить скрининг в учебных заведениях, на ближайших заседаниях Кабмина будет решено о закупке экспресс-тестов, которых должно хватить на четыре месяца для тестирования в учебных заведениях и среди критически важных сотрудников общественного сектора. Об этом рассказал представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. Он не предоставил точной информации о том, сколько тестов планируется закупить.