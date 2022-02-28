Муйжниеце: муниципальные школы и детсады готовы принять украинских детей
Foto: F64

Муниципальные детские сады и школы готовы принять детей беженцев из Украины, заявила министр образования Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3.

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По словам министра, к притоку беженцев готовы и высшие учебные заведения, например, некоторые вузы предложили конкретные места для учебы студентам из Украины.

Муйжниеце сказала, что сейчас еще многое неизвестно, в том числе, нельзя прогнозировать, сколько человек прибудет в Латвию.

Политик принформировала, что сегодня на 12.00 запланирована встреча министров образования стран Балтии и Украины, наа которой будет обсуждаться как "урегулирование ситуации, вызванной Россией", так и практическая помощь, которую страны Балтии могли бы скоординировано оказать Украине в сфере образования и науки в условиях военного времени.

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