Муйжниеце: первым делом нужно обеспечить детей из Украины эмоциональной и другой необходимой поддержкой

Центры поддержки для беженцев из Украины нужно создавать во всех больших городах Латвии. Это поможет организовать поток беженцев и сократить риски перегрузки столичного центра. Об этом агентству LETA сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Чтобы обсудить, как проходит информирование о возможностях образования в Латвии, Анита Муйжниеце вместе с министром благосостояния Гатисом Эглитисом встретилась с вице-мэром Риги Линдой Озолой.

Рижская дума уже обобщила информацию о том, сколько новых учеников сможет принять каждая из рижских школ. Сейчас семьи, которые приходят в центр поддержки, могут заполнить заявление и выбрать школу.

В начальной или основной школе дети из Украины смогут учиться на латышском языке или по программе нацменьшинств, а в средней школе — на латышском языке. Часть семей выбирает для своих детей учебу в школах нацменьшинств, так как там уже учатся дети их родственников, друзей и знакомых, живущих в Латвии, а некоторые решают учиться на латышском языке.

Задача государства — обеспечить интеграцию беженцев в систему образования. Детям обеспечат дополнительную поддержку в изучении государственного языка, а также при необходимости — индивидуальные консультации и специалистов, рассказала Муйжниеце.

Она добавила, что первым делом нужно принять детей, обеспечить их эмоциональной и другой необходимой поддержкой, а также помочь жить нормальной жизнью, насколько это возможно, и общаться со сверстниками.

"Такого еще не случалось, чтобы в Латвию прибыло столько беженцев, но с каждым днем становится все понятнее, как нужно действовать, чтобы поддержать жителей Украины, которые бежали от войны", — заявил министр благосостояния Эглитис.

По его мнению, моральная обязанность Латвии — позаботиться о том, чтобы люди, бежавшие от войны, чувствовали себя принятыми, а также о том, чтобы услуги, вроде жилья, были организованы.

"Нужно решить еще много вопросов, связанных с социальным обеспечением, банковскими счетами, образованием, регистрацией, транспортом и жильем", — заявил министр.

Также со стороны Министерства благосостояния нужно разработать решения о гарантированном минимальном доходе, кризисных пособиях, пенсиях и трудоустройстве для тех, кто бежал от войны.