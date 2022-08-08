Муйжниеце: подготовка материалов к новому учебному году тормозит, но варианты есть

В следующем году заканчивается трехлетний переходный период, в который планировалось внедрить новый подход к обучению – однако учебных материалов до сих пор не хватает, признала министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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Еще с самого начала переходного периода на новую учебную программу педагоги жаловались на нехватку нужных учебных пособий. В Министерстве агентству LETA подтвердили, что задержка в разработке пособий действительно произошла.

"Как учительница, я могу только согласиться с тем, что при введении нового содержания в первую очередь нужно было думать о разработке и доступности методических материалов. То же самое с обучением только на национальном языке — мы осознаем, что нужно было действовать гораздо быстрее", — сказала политик.

По ее словам, уже ведется активная работа, чтобы обеспечить школы новыми учебными ресурсами и методическими материалами.

Издательства предлагают школам как печатные, так и электронные учебники, а также соответствующий дополнительный цифровой контент – разнообразные задания и упражнения.

Министр отмечает три цифровые платформы — хранилище учебных ресурсов mape.skola2030.lv, учебную платформу skolo.lv и учебную видеоплатформу tavaklase.lv.

Несмотря на то, сколько новых материалов появится, важно желание учителей применять новые ресурсы — только так можно достичь желаемого результата, отметила Муйжниеце. По ее словам, большая часть учителей, которые уже опробовали новые инструменты, признают, что они повышают мотивацию и заинтересованность школьников.

"Не всем легко поменять привычки и найти время, чтобы освоить новые вещи. Требуется время, чтобы освоить любую платформу, но в будущем это поможет экономить и время, и другие ресурсы", — заявила Муйжниеце, призывая педагогов исследовать возможности учебных платформ и использовать их в ежедневной работе.

Она отметила, что педагоги должны быть свободны в выборе — и, если не нравится один учебник, выбрать другой – тот, что кажется более подходящим.

Министр Муйжниеце подчеркнула, что в разработке учебных материалов участвует не только Министерство образования и науки, но и издатели, представители проекта "Компетентный подход к содержанию обучения" и латвийские ВУЗы.

В процессе учитывается, что материалы должны быть пригодны для использования вне зависимости от того, в каком формате проходит обучение — очно, дистанционно или комбинированно.