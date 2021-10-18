Муйжниеце: после 15 ноября "удаленки" не будет. Возможно, учебный год придется продлить
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Школьные каникулы планируется продлить еще на неделю, а после этого все группы классов, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно, и с 1 ноября только 1-3-и классы возобновят полноценное обучение, а остальные классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

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Министр образования Анита Муйжниеце признала, что дискуссии о работе образовательных учреждений были очень напряженными. Изначально было запланировано установить процесс удаленного обучения на пять недель, но затем было решено продлить осенние каникулы на одну неделю, и с 1 ноября ученики 1-3 классов смогут учиться очно, потому что детям в этом возрасте не хватает навыков для самостоятельного удаленного обучения, в чем педагоги убедились на примере прошлого учебного года.

По словам министра, до 15 ноября в дошкольных образовательных учреждениях будут работать дежурные группы, и правительство призывает всех родителей по возможности не водить детей в детский сад.

После 15 ноября за школьные парты смогут вернуться и остальные школьники. Министр образования не допускает вариантов, что удаленное обучение будет продлено после 15 ноября.

"Я понимаю загруженность медперсонала, но после 15 ноября я больше не допущу ситуации, когда детей наказывают за неудачи взрослых, из-за которых у них второй учебный год подряд ограничены возможности очного обучения", — подчеркнула министр.

Она напомнила, что в прошлом учебном году латвийские школьники дольше всех в ЕС учились дистанционно. В Литве сейчас принято решение продлить учебный год на одну неделю, а в Эстонии обучение будет продолжаться очно, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в двух соседних странах схожая.

Министр не исключает, что этот учебный год придется продлить до летнего солнцестояния.

Она сообщила, что Министерство образования и науки подготовит заявку на компенсацию дополнительной работы учителей, которые будут работать удаленно до 15 ноября. Она высоко оценила работу администраций школ по организации тестирования учеников.

Как сообщалось, с четверга, 21 октября, на четыре недели или до 15 ноября в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун.

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