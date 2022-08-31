Муйжниеце: предвыборное время и геополитические условия — неподходящий момент для забастовки педагогов

Предвыборное время и существующие геополитические условия — неподходящий момент для забастовки педагогов, заявила в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные").

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Муйжниеце считает, что переговоры в комиссии по урегулированию забастовки педагогов, предложенные Министерством образования и науки Латвийскому союзу работников образования и науки (LIZDA), это шаг к достижению компромисса. Политик хотела бы полностью избежать забастовки, но удастся ли это пока сказать невозможно — потому что к компромиссному решению должны прийти обе стороны.

По мнению министра, два последних года из-за пандемии сфера образования прожила в большом стрессе. Если забастовка состоится, то родителям школьников все равно придется работать, а те учителя, которые не присоединятся к акции протеста, окажутся в еще более стрессовых условиях.

"Не думаю, что в этой ситуации, особенно с использованием предвыборного периода, это подходящее время [для забастовки]. Второе — геополитические условия. Соседняя страна все время нам напоминает и пытается создать нарратив о Латвии, как о несостоявшейся стране, где все плохо. Я думаю, они этого просто ждут", — сказала Муйжниеце, выразив надежду, что забастовки удастся избежать.

По словам министра, прогресса в продвижении графика повышения заработной платы педагогам нет, потому что "как ответственные политики мы не хотим" оставлять следующему правительству невыполненные дела без фискального покрытия. "Мы пережили это с правительством Мариса Кучинскиса, которое оставило нам график без запланированных средств, мы помним, как это было с предыдущим министром", — сказала Муйжниеце.

Как уже сообщалось, на первом заседании комиссии по урегулированию забастовки стороны не смогли найти компромисс по вопросу повышения заработной платы педагогам, сообщила агентству LETA глава LIZDA Инга Ванага.

Как отметила глава профсоюза, требование о повышении заработной платы не новое, этот вопрос остается актуальным уже годы.

Говоря о рабочей нагрузке педагогов, министр образования и науки указала, что распределение рабочей нагрузки 60/40, или 60% контактных часов и 40% других обязанностей педагогов, должно быть рекомендовано, а не обязательно. Обязательное установление соотношения 60/40 отрицательно сказалось бы на ряде факторов, например, возникло бы большее количество вакансий учителей.

Обе стороны согласны с тем, что у педагогов дошкольных учреждений 10% рабочего времени должны выделяться на подготовку к урокам.

При этом Муйжниеце указывает, что необходимо обсудить этот вопрос с представителями самоуправлений, и к следующей встрече будет подготовлена ​​оценка нагрузки на воспитателей дошкольных учреждений.

Муйжниеце подчеркивает, что было бы неправильно, если бы министерство перед выборами давало обещания, выполнение которых новым правительством не может быть гарантировано.

Кроме того, Министерство образования и науки продолжит переговоры с Министерством финансов и, возможно, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"), чтобы понять к следующей встрече с профсоюзом, по каким вопросам правительство может пойти на уступки.

Ванага указывает, что именно неспособность министерства вовремя найти решение ряда вопросов — причина того, что проблемы так обострились.

Работа комиссии по урегулированию забастовки продолжится 5 сентября в 16.00.

LIZDA намерен начать забастовку 19 сентября. Профсоюз ожидает, что планирование забастовки и сама забастовка будут прекращены только после того, как правительство решит удовлетворить два требования, выдвинутые LIZDA.

Одно из требование — сбалансировать рабочую нагрузку на педагогов. Второе — соблюдать норму Закона "Об образовании", в которой зафиксирован график повышения зарплат педагогам.