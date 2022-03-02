Муйжниеце призывает Латвийский университет лишить Петра Авена звания почетного доктора

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) обратится в Латвийский университет с призывом аннулировать степень почетного доктора ЛУ гражданина Латвии, российского миллиардера Петра Авена, находящегося под санкциями ЕС.

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Запрос будет отправлен в Латвийский университет к концу дня.

Статус почетного доктора Латвийского университета является одним из высших научных почетных званий в Латвии. Авен получил это звание в 2013 году.

Председатель Сената Латвийского университета Кристапс Яудземс пояснил, что Сенат Латвийского университета планирует рассмотреть вопрос об аннулировании статуса почетного доктора Латвийского университета на ближайшем заседании. Следующее заседание Сената Латвийского Университета состоится 28 марта.

Уже сообщалось, что Капитул Ордена решил лишить Петра Авена Ордена Трех Звезд на внеочередном собрании.

Канцлер ордена Сармите Элерте подчеркнула, что Орден Трех Звезд — высшая государственная награда — присуждается за особые заслуги на благо Латвийского государства.

"Национальные интересы Латвии — мир и безопасность в Европе. Война России против Украины — это нарушение международного права, преступление против украинского народа. Авен не дистанцировался от войны, развязанной путинским режимом. Это означает поддержку агрессии России, статус, это не может быть компенсировано прежними заслугами человека", — сказал Элерте.

В рамках санкций ЕС против России в понедельник 26 физических и одно юридическое лицо были добавлены в список лиц, которым запрещен въезд в Европейский союз путем запрета виз или замораживания действующих виз. В список попал и Петр Авен, которого в санкционном документе называют олигархов из ближайшего окружения Владимира Путина.