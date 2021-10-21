Муйжниеце: в середине ноября дети должны вернуться в школы в любом случае

15 ноября, независимо от эпидемиологической ситуации и от того, какие ограничения останутся для непривитых, образование — общее, профессиональное, высшее и специальное, будет доступно очно. Министр образования Анита Муйжниеце (НКП) намерена выполнить соответствующее обещание Кабинета министров — об этом агентству LETA сообщило Министерство образования и науки.

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Летом правительство до последнего надеялось, что школы закроют последними. "Это было моим приоритетом министра образования, и приоритетом правительства в сфере образования. Во время домоседства, когда все, кроме услуг первой необходимости, будет закрыто, учеба тоже будет проходить удаленно", — рассказала Муйжниеце.

По ее словам, после тяжелых дискуссий Министерство образования согласилось проявить солидарность к врачам. "Учитывая этот компромисс — продленные каникулы, удаленную учебу и отмену дополнительных занятий, я хочу убедиться, что c 15 ноября учеба снова будет проходить очно, независимо от эпидемиологической ситуации", — заявила министр.

Ранее сообщалось, что правительство решило продлить осенние каникулы на неделю, до 29 октября. 1 ноября к школы вернутся ученики 1-3 классов, остальные будут учиться дистанционно. Кружки и занятия по интересам отменяются, а в детских садах будут работать дежурные группы для детей тех родителей, которые должны продолжать ходить на работу.