Муйжниеце: в сфере образования вакцинированы почти 90% сотрудников

Охват вакцинацией от Covid-19 в образовательных учреждениях достиг 89%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце на своей странице в соцсети Twitter.
Политик подчеркнула, что в течение недели зафиксировано увеличение охвата вакцинацией на один процентный пункт.
‼️Aktuālie vakcinācijas dati izglītības sektorā‼️— Anita Muizniece (@anita_muizniece) November 8, 2021
Uz 7.11.2021. plkst. 22.00 jau ir 89% vakcinētu strādājošo (+1 procentpunkts).
👶Pirmsskolās - 87% (+1);
🧑🏫Skolās- 90% (+1);
👩🎓Augstskolās- 91% (+1).
Sadarbspējīgs sertifikāts ir 93% izglītības jomā strādājošo!#pedagogivakcinējas
На уровне дошкольных учреждений от коронавируса вакцинировались 87% сотрудников, что на один процент больше, чем неделей ранее.
Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 90%, что на один процент больше, чем на минувшей неделе. В высших учебных заведениях доля привитых работников также увеличилась на один процентный пункт и достигла 91%.
Муйжниеце подчеркнула, что у 93% сотрудников сферы образования имеется действующий ковид-сертификат.