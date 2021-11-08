Муйжниеце: в сфере образования вакцинированы почти 90% сотрудников
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Охват вакцинацией от Covid-19 в образовательных учреждениях достиг 89%, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце на своей странице в соцсети Twitter.

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Политик подчеркнула, что в течение недели зафиксировано увеличение охвата вакцинацией на один процентный пункт.

На уровне дошкольных учреждений от коронавируса вакцинировались 87% сотрудников, что на один процент больше, чем неделей ранее.

Доля вакцинированных в общеобразовательных учреждениях достигла 90%, что на один процент больше, чем на минувшей неделе. В высших учебных заведениях доля привитых работников также увеличилась на один процентный пункт и достигла 91%.

Муйжниеце подчеркнула, что у 93% сотрудников сферы образования имеется действующий ковид-сертификат.

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Коронавирус Анита Муйжниеце Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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