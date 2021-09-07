Муйжниеце: в системе тестирования школьников на Covid-19 есть проблемы, алгоритм будет пересмотрен

Еженедельное тестирование школьников усложняется не только ограниченными возможностями конкретной лаборатории, но также низкой производительностью системы e-veselība при больших объемах данных. В связи с этим алгоритм и подход к тестированию школьников на этой неделе будут пересматривать, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая консервативная партия).

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Самые большие сложности заметны уже на этапе получения результатов. По словам Аниты Муйжниеце, еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но если государство не может его обеспечить, нужно думать об альтернативах — например, о том, действительно ли сдавать тесты должны все школьники.

Министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) во время заседания Кабинета министров сравнил тестирование в школах с "переписью населения государственного масштаба" и предположил, что тестирование не обязательно проводить каждую неделю. Так же считает министр благосостояния Гатис Эглитис (НКП) — регулярность тестирования следует сократить и проводить его выборочно.

Председательница Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага обратилась к правительству с просьбой внести изменения в постановление Кабинета Министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19. Сейчас если в классе обнаружен случай заболевания Covid-19, все контактные персоны должны отправиться в самоизоляцию, что подразумевает удаленное обучение. Инга Ванага предложила правительству предоставить финансирование тестов для контактных персон из класса, чтобы те, кто получит негативный результат, смогли продолжить обучение в классе.

В ответ на предложение LIZDA обеспечивать контактных персон тестами, министр возразила, что тест дает представление только о текущем моменте, поэтому контактные персоны должны отправляться в самоизоляцию. По словам Муйжниеце, не смотря на то, что важно как можно дольше продолжать обучение в классе, как министр она не может взять на себя ответственность за то, что невакцинированная персона продолжит посещать учебное заведение.

Премьер министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") заявил, что необходимость тестирования подтверждает тот факт, что уровень вакцинации в Латвии все еще один из самых низких в Евросоюзе. "Неудобства неизбежны, но по сравнению с неудобствами, возникающими на удаленном обучении, мне кажется, это совсем другая ситуация. Конечно, наша цель — чтобы подавляющее большинство людей было вакцинировано".

Как сообщалось ранее, лаборатория MFD, часто критикуемая учебными заведениями, все еще используется в тестировании школьников. У других лабораторий просто нет таких возможностей, объяснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По словам министра, участились предложения распределять объем работы между несколькими лабораториями, но при имеющемся количестве тестов это невыполнимо, остальные три лаборатории не могут обработать такой объем. В этой ситуации для начала нужно пересмотреть принципы тестирования, что и планируется сделать, сообщил Даниэль Павлютс.