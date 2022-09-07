Муйжниеце: забастовки учителей по-прежнему можно избежать, хотя юридически она уже заявлена

Запланированной забастовки педагогов по-прежнему можно избежать, хотя она уже юридически заявлена, считает министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные"). Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве образования и науки.

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Муйжниеце пояснила, что министерство продолжит переговоры с представителями правительства по поводу других поднятых учителями вопросам в отношении сбалансированной трудовой нагрузки и повышения зарплаты, чтобы договориться о том, какие обязательства может взять на себя это правительство при разработки путеводителя для следующего Кабинета министров и Сейма, тем самым остановив забастовку педагогов.

Кроме того, в ближайшее время Минобразования обеспечит свободный доступ к для школьников и учителей к трем цифровым платформам — Lielvārds, Zvaigzne ABC и профессиональной версии Uzdevumi.lv.

Достигнута договоренность о том, что необходимые расходы на этот учебный год будут финансироваться из средств на непредвиденные случаи. В Минобразования отметили, что возможность бесплатно пользоваться этими цифровыми ресурсами, безусловно, облегчит повседневную жизнь учителей.

Говоря о разработке графика зарплат педагогов, в ведомстве напомнили, что 13-й Сейм находится на своей завершающей стадии, а решения по бюджету будут приняты следующими правительством и парламентом.

В Минобразования пояснили, что, поскольку требования профсоюза имеют фискальное влияние, действующее правительство не может принимать решения касательно бюджета на следующий год. В год выборов государство представляет Европейской комиссии план с неизменной политикой, а после утверждения правительства ЕК получает проект со всеми мерами, включенными в бюджет следующего года.

Как сообщалось ранее, на последнем заседании комиссии, призванной удержать педагогов от забастовки путем прихода к компромиссу в вопросе повышения зарплат, договоренность не достигнута. В связи с этим Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) организует забастовку.

До 12 сентября LIZDA планирует подать необходимые документы для проведения забастовки, однако глава профсоюза Инга Ванага напоминает, что у политиков еще есть возможность предотвратить забастовку. По словам главы LIZDA, процедура забастовки будет остановлена ​​только в том случае, если в правительстве будут приняты определенные решения в поддержку высказанных LIZDA требований.