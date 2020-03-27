Муниципальная полиция Риги будет следить, чтобы люди не толпились в парках

Временная администрация Рижской думы поручила полиции самоуправления усиленно следить за тем, чтобы в выходные дни в общественных местах не возникало ненамеренного скопления людей.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Администрация и полиция просят жителей не посещать излюбленные места вроде Луавсалы, Межапарка, Вецаки, променада в Кенгарагсе. Семьи с детьми призывают избегать детских площадок. Это необходимо для борьбы с дальнейшим распространением нового коронавируса.

"Самоуправление будет делать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, но очень важна и ответственность каждого человека. В конце недели высока вероятность, что люди будут толпиться в некоторых местах ненамеренно. Призываю всех спланировать свой досуг, тщательно продумать его виды", — говорит руководитель временной администрации Эдвинс Балшевицс.

Помимо прочего, администрация призывает не использовать общественный транспорт без крайней необходимости и короткие расстояния преодолевать пешком или на велосипеде. Жителям не рекомендуют посещать торговые центры, но если это очень нужно, то составлять список покупок и проводить там как можно меньше времени.

Как уже сообщалось, Министерство здравоохранения рассматривает возможность ограничить собрания людей на природе. В среду, 25 марта, была зафиксирована местная передача вируса SARS-CoV-2. На данный момент в стране 15 случаев заболевания Covid-19, в которых эпидемиологам не удалось установить источник заражения.