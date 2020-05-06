Муниципальное предприятие Rīgas meži удостоилось похвалы аудиторов

Принадлежащее Рижской думе предприятие Rīgas meži в некоторых бизнес-процессах показало отличную способность планировать инвестиции, а Рижская дума должна планировать дотации предприятию на три года вперед. К такому выводу пришли аудиторы Pricewaterhouse Coopers (PwC), сообщает LETA.

Аудиторы считают, что Rīgas meži работают в соответствии с данными самоуправлением заданиями, а в “отдельных бизнес-процессах Rīgas meži показывают отличную способность планировать инвестиции, которые направлены на повышение эффективности”, указано в документе.

Однако Рижская дума не обеспечивает дотации в нужном объеме, что усложняет работу предприятия. Аудиторы рекомендуют планировать дотации предприятия на три года вперед.

В целом аудиторы считают финансовое состояние Rīgas meži стабильным и благоприятным долгосрочному развитию, а руководителей предприятия профессиональными и компетентными. Документ содержит рекомендации по “несущественным улучшениям” процедур закупок.

Как уже сообщалось, Рижская дума решила провести аудиты во всех муниципальных предприятиях. Оценка работы предприятий должна была быть готова к 1 мая и в анонимизированном виде опубликована на сайте предприятий до середины мая.

Ранее аудиторы побывали в Rīgas satiksme и Rīgas namu pārvaldnieks. В работе обоих предприятий специалисты нашли существенные недостатки, а аудит Rīgas satiksme побудил руководство комиссии Сейма по публичным расходам и ревизии обратиться в полицию с просьбой расследовать фиктивную занятость в предприятии. Комиссия пока этого не сделала, так как на последнем заседании депутаты от “Согласия” отказались голосовать, таким образом, оставив комиссию без кворума.