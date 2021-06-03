Муниципальные выборы: за два дня предварительного голосования проголосовало 54 317 человек

В четверг до 16.00 в ходе предварительного голосования на выборах самоуправлений проголосовало 38 703 человека, а за два дня проголосовало уже 54 317 человек, или 5,63% от общего количества избирателей, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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До 16:00 можно было проголосовать на 732 избирательных участках, а в Мадонском крае предварительное голосование продлится до 20:00.

Наибольшая активность наблюдается в Латгале, где свой выбор уже сделали 6,17%, или 10 852 избирателя. Чуть меньшая активность наблюдается в Видземе, где свой выбор сделали 6,03%, или 3841 избиратель.

В Курземе в предыдущие дни в голосовании приняли участие 5,22%, или 9 596 избирателей, а самая низкая активность наблюдалась в Земгале, где 4,79%, или 10 028 избирателей в течение двух дней сделали свой выбор.

В Латгале наибольшая активность была в Прейльском и Лудзенском краях. В Прейльском крае свой выбор сделали 1186 человек, или 8,16% от общего количества избирателей, а в Лудзенском крае- 7,94%, или 1448 человек.

В Видземе наибольший интерес избирателей зафиксирован в Саулкрастском самоуправлении, где свой выбор сделали 9,88%, или 764 избирателя. В Курземе самая высокая явка была в Вентспилсе, где за два дня проголосовали 1407 человек, или 6% от общего количества избирателей.

В свою очередь в Земгале свой выбор сделали 1209 человек, или 5,42% от общего количества избирателей.

В первый день предварительного голосования на выборах в самоуправления 31 мая проголосовали 15 614 человек, или 1,66% от общего количества избирателей.

Как сообщила агентству LETA представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова, предварительное голосование на выборах в самоуправления продолжится также в пятницу, 4 июня, с 13:00 до 20:00. В Мадонском крае предварительное голосование пройдет 4 июня с 11.00 до 20.00.

В день выборов 5 июня избирательные участки будут работать с 7:00 до 20.00.

В первый день предварительного голосования в понедельник, 31 мая, на выборах проголосовало 15 614 человек, или 1,66% общего количества избирателей.

Выборы проходят в 40 избирательных округах — 34 краях и шести городах государственного значения. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

ЦИК призывает использовать возможность предварительного голосования людей, которые входят в группы риска "Covid-19", так как во время предварительного голосования на участках, как правило, меньше людей.

На участках избиратели должны соблюдать меры безопасности — придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендуется пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не будет, он сможет получить одноразовую маску и авторучку на участке.

Для участия в голосовании необходимо предъявить удостоверяющий личность документ. Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке конкретного самоуправления, так как на выборах действует электронный онлайн-регистр, который обеспечит соблюдение принципа "один избиратель — один голос". Печать в паспорт об участии в выборах ставиться не будет.

При получении материалов для голосования ЦИК рекомендует избирателям убедиться в том, что на конверте для голосования имеется печать соответствующего участка, а также им выданы бюллетени всех участвующих в выборах кандидатских списков. Избирательный бюллетень можно оставить без изменений, отметить плюсами кандидатов, которых избиратель особо поддерживает, и вычеркнуть тех, кого не поддерживает.

Если по каким-либо техническим причинам онлайн-регистр избирателей не будет доступен, для голосования предусмотрен регистрационный конверт. Избиратель будет занесен в отдельный список, где должен подписаться о получении материалов о голосовании. Вместе с конвертом и бюллетенями для голосования ему будет выдан еще один конверт — регистрационный, на котором будут имя, фамилия и персональный код избирателя. После того как избиратель сделает свой выбор, анонимный конверт для голосования он должен вложить в регистрационный конверт и передать возле урны сотруднику избирательного участка, который проставит печать и бросит его в урну.

После возобновления работы онлайн-регистра избирательная комиссия проверит, имел ли избиратель право голосовать в соответствующем избирательном округе и не проголосовал ли уже на другом участке. После этого в регистр будет внесена запись о том, что избиратель проголосовал на соответствующем избирательном участке и его голос действителен. Если же избиратель за это время уже проголосует на другом участке, ранее отданный голос будет аннулирован.

Адреса участков для голосования на выборах самоуправлений можно узнать на сайте www.cvk.lv, а свой избирательный округ — на сайте Управления по делам гражданства и миграции. Также необходимую информацию можно получить по справочному телефону ЦИК 67049999, который сегодня работает с 9:00 до 20:00, а 4 и 5 июня — с 7:00 до 24:00.

Избиратели могут подать заявку на голосование по месту своего проживания, если по состоянию здоровья не могут прийти на участок. Также подать заявку на голосование по месту проживания могут избиратели, которые находятся в самоизоляции или на карантине из-за Covid-19.