Муниципальный депутат подозревается в уклонении от налогов и отмывании денег

Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) начало уголовный процесс об уклонении от налогов и легализации преступно нажитых средств в большом объеме через строительную фирму, принадлежащую муниципальному депутату, сообщает LETA.

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Уголовный процесс начат в феврале 2021 года. Глава фирмы, возможно, участвовавшей в незаконной схеме — депутат одной из городских дум. Его компания регулярно участвовала и неоднократно побеждала в конкурсах закупок, которые устраивало самоуправление.

На предприятии работало более 70 человек. Досудебное расследование выяснило, что с января 2019 года по апрель 2021 года в бухгалтерских документах не была в полной мере отображена зарплата работников — большую часть они получали наличными. Сумма неуплаченных налогов — более 148 000 евро. Более 153 000 евро было через фирму "отмыто".

В мае в рамках этого дела прошло восемь обысков в Риге, Икшкиле и Екабпилсе — в офисах, жилых помещениях и автомобилях. Были изъяты наличные деньги, бухгалтерские документы, списки выплаченных зарплат, мобильные телефоны, компьютеры, носители данных, флешки, тетради для записи и другие значимые для уголовного процесса предметы.

Начат уголовный процесс по статье 217.1, части второй статьи 218 и части третьей статьи 195. Одно лицо признано подозреваемым, к нему применена мера пресечения, не связанная с арестом. Арестована недвижимость подозреваемого и принадлежащие ему части капитала предприятия.

Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.