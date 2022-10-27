Мурниеце: 13-й Сейм принял важные решения по вопросам нацбезопасности и энергетического кризиса

Сейм 13-го созыва принял важные решения по вопросам национальной безопасности и энергетического кризиса, сказала на последнем заседании уходящего парламента его председатель Инара Мурниеце (Национальное объединенение).

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Она подчеркнула, что депутатам 13-го Сейма пришлось работать в особых условиях — пандемии Covid-19, гибридных атак на границе Латвии с Белоруссией и войны, развязанной Россией против Украины.

Парламент работал в особом режиме, порой очень интенсивно — и на месте, и удаленно в системе электронного парламента. 13-й Сейм принимал решения о помощи населению, в том числе предпринимателям, и реализации ряда реформ, отметила Мурниеце.

"Вероятно, были и ошибки. Однако сделано очень и очень много", — подчеркнула председатель Сейма, поблагодарив депутатов 13-го Сейма за их работу.

Первое заседание 14-го Сейма состоится 1 ноября.