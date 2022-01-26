Мурниеце: чтобы остановить Covid-19, нужно следить за тем, как соблюдаются существующие ограничения
Foto: Saeimas administrācija

Нужно следить за соблюдением уже действующих ограничений, направленных на снижение распространения Covid-19, ответила спикер Сейма Инара Мурниеце на вопрос агентства LETA о том, какой должна быть политика ограничений в условиях омикрона.

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Чрезвычайно важно расширять тестирование на Covid-19, чтобы люди с симптомами могли сделать тест, подчеркнула Мурниеце. Она добавила, что экспертам в области здравоохранения известно о длинных очередях на тестирование.

На вопрос о том, что делать, если больницы будут перегружены большим числом поступающих пациентов с коронавирусом, Мурниеце ответила, что следует прислушаться к мнению эпидемиологов и руководства больниц.

Ранее сообщалось, что в понедельник число выявленных в Латвии новых случаев Covid-19 впервые превысило 6 тысяч человек. Число больных коронавирусом в больницах немного увеличилось по сравнению с воскресеньем - до 778 случаев.

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