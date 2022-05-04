Мурниеце: если у нас есть вера в свою Латвию, нас не сломить

Война в Украине доказывает, что в современном мире есть место мужеству, героизму и патриотизму. Об этом сегодня на торжественном заседании Сейма в честь 32-й годовщины принятия декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики заявила спикер парламента Инара Мурниеце.

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"Более того, без этих качеств демократия не смогла бы противостоять тирании", — сказала она, добавив, что патриотизма не может быть слишком много. "Если мы верим в нашу Латвию, если мы любим свою землю, если мы уважаем наши ценности, мы несокрушимы", — сказала Мурниеце.

Спикер Сейма отметила, что 4 мая, 32 года назад, прошла разделительная линия, которая определила, что наш народ вернется к свободе, независимости и демократии, к своей государственности и к жизни, у которой есть будущее. Тогда было важно восстановление независимости, сегодня — сохранение и укрепление независимости, сказала Мурниеце и поблагодарила депутатов Верховного Совета, проголосовавших за восстановление независимости.

Политик положительно оценила, что в настоящее время мы являемся членом Европейского союза, НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития, что означает определенные политические, экономические и, самое главное, стандарты и уровень безопасности.

"Латвия бдительно защищает свои основные ценности — парламентскую демократию и национальный суверенитет. Мы поддерживаем наши ценности, закрепленные в Конституции — принцип национального государства, латышский язык, культурное пространство Латвии и Европы, верховенство права и социальную защиту", — подчеркнула спикер.

Однако в этом году праздник другой, отметила Мурниеце, напомнив, что мир переживает исторические изменения. С 24 февраля отношения цивилизованного мира с Россией резко изменились. Иссяк политический коллаборационизм, который страны часто практиковали с путинским режимом во имя экономической выгоды. Стало меньше страусиной тактики, когда мы на многое закрывали глаза, сказала политик.

Этим вторжением Россия, как воображаемая и реальная наследница Советского Союза, нарушила все красные линии. "Ненависть, жестокость и бесчеловечность, которые Россия демонстрирует в Украине, шокируют всех", — подчеркнул спикер Сейма. Как отметила Мурниеце, для украинцев этот исторический водораздел означает новое будущее, которое явно есть и будет в Европе и западной цивилизации.

Спикер Сейма подчеркнула, что страны Балтии и большинство западных стран сегодня находятся в гибридной войне с Россией.

"Санкции, сведение к минимуму дипломатических и деловых отношений, исключение России из международных организаций, ограничение пропагандистских СМИ — все это составляющие гибридной войны. Россия должна выйти из этой войны настолько ослабленной, чтобы никогда не повторить подобную агрессию — это основная цель санкций. Это и военная цель, которую преследует Украина при поддержке союзников", — сказала Мурниеце.

Говоря о поддержке, оказанной Украине, спикер Сейма отметила, что за несколько месяцев объем военной помощи, оказанной Украине в денежном выражении, достиг одной трети годового военного бюджета Латвии. "Мы поможем еще больше, потому что знаем, что сегодня военная защита Латвии начинается в Донбассе. Укрепляя Украину, мы укрепляем себя", — пояснила политик.

По ее словам, в ближайшие годы страны Балтии, как и многие европейские страны, построят более сильную комплексную систему обороны. Растет и военный потенциал НАТО, и это дает уверенность в том, что наше будущее в безопасности, сказала спикер.

Политик поблагодарила всех в Латвии, кто активно реализует различные идеи, чтобы помочь Украине. "Спасибо, что делитесь теплом своего сердца! То, что вы делаете, вселяет огромную веру в то, что в случае необходимости мы всегда сможем положиться друг на друга", — сказала спикер Сейма.