Мурниеце: Латвия должна быть готова минимум 10 дней сопротивляться любой агрессии

В случае любой агрессии или угроза Латвия должна быть способной сопротивляться минимум 10 дней, заявила министр обороны Инара Мурниеце на дискуссии о будущей концепции государственной обороны.

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Североатлантический договор предусматривает, что вооруженное нападение на одну страну будет считаться нападением на все государства-члены НАТО, однако министр обратила внимание на то, что согласно этому договору каждая страна обязуется на протяжении длительного времени эффективно поддерживать и развивать свои индивидуальные и коллективные силы для противостояния вооруженному нападению.

Говоря об основных угрозах в нашем регионе, Мурниеце не считает, что в ближайшее время в России произойдут изменения. В войне, начатой Россией в Украине, требуется полная победа Украины и поражение России. Украине необходимо вернуть оккупированные территории. Кроме того, необходимо создать международный трибунал для расследования и осуждения преступлений российской агрессии.

Только в этом случае можно надеяться на долгосрочный мир в регионе, подчеркнула Мурниеце.

Между тем, Белоруссия начинает играть все более важную роль в военной стратегии Кремля, поэтому возможные угрозы со стороны Белоруссии также должны учитываться в ближайшей перспективе, сказала министр.

Концепция гражданской обороны — это документ планирования политики, определяющий

стратегические цели и основные принципы государственной обороны. Действующая на сегодня концепция была принята парламентом в 2020 году.

Мурниеце заявила в ходе обсуждения, что новая геополитическая ситуация требует, чтобы актуальная версия концепции была написана раньше, хотя по закону парламент должен пересматривать концепцию на второй год своей работы. 14-й Сейм был избран в 2022 году.