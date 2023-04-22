Мурниеце: Латвия передаст Украине все свои системы ПВО Stinger

Латвия ответила на запрос Украины о поставке систем противовоздушной обороны и передаст все оставшиеся в ее распоряжении системы Stinger, заявила министр обороны Латвии Инара Мурниеце на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне (Германия).
Во время встречи министры обороны выразили непоколебимую приверженность дальнейшему оказанию Украине необходимой поддержки для укрепления военного потенциала Украины для возвращения всей ее территории.
"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", — заявила Мурниеце.
При этом не сообщается, сколько именно систем ПВО будет отправлено в Украину.
Мурниеце уточнила, что это не означает, что Латвия останется без переносных систем ПВО. "Вместо них у нас будут более современные системы RBS, траекторию которых можно изменить даже после выстрела", — сказала она.
Издание "Украинская правда" пишет, что первые "Стингеры", наряду с другим вооружением, Латвия передала Украине в январе 2023 года.
Глава Минобороны также сказала, что Латвия расширяет программу подготовки украинских солдат в Латвии. По словам Мурниеце, к концу года республика обучит три тысячи солдат из Украины.
"Наша цель состояла в том, чтобы в этом году удвоить количество украинских военнослужащих, обученных в Латвии, по сравнению с 2022 годом. Уже сейчас мы видим, что нам удастся обучить еще большее количество военнослужащих ВСУ разного уровня. Уверена, что до конца года Латвия обучит почти 3000 украинских военнослужащих", — сообщила она.
Инара Мурниеце подчеркнула, что Латвия вместе с другими союзниками работает над новой инициативой по обучению солдат ВСУ в Латвии.
В заключение Мурниеце добавила, что решимость латвийского правительства, неправительственных организаций и общества оказывать всемерную поддержку Киеву не уменьшится.
"Очень важно, чтобы весь демократический мир не позволил своему обществу устать от этой войны, потому что именно на это надеется Россия", — добавила министр.
Заседание Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне объединяет более 50 стран мира и было сформировано с целью коллективной поддержки Украины для поддержки ВСУ после вторжения России в Украину.
За последний год военная помощь Украине со стороны Латвии превысила 300 млн евро и достигла 1% ВВП.