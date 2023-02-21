Мурниеце: летом в Латвию могут прибыть дополнительные солдаты НАТО

В рамках соглашения НАТО, которое предусматривает усиление восточного фланга, этим летом в Латвию могут приехать дополнительные солдаты и могут быть созданы новые командные структуры, заявила в интервью телеканалу TV3 министр обороны Инара Мурниеце.

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Соглашение стран НАТО предусматривает развитие Боевой группы НАТО в Латвии под руководством Канады до уровня бригады. Это означает размещение в Латвии от 4000 до 6000 солдат союзников.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что Канаде и другим странам не хватает солдат для этих целей, Мурниеце сообщила, что вопрос об усилении боевой группы активно обсуждался с Канадой на прошлой неделе. Министр добавила, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Латвия хочет увидеть четкий план достижения целей, который может быть реализован постепенно примерно в течение двух лет.

На прошлой неделе страны Балтии провели беседу по этим вопросам с Канадой, Великобританией и Германией, как с нациями боевых структур и военными планировщиками НАТО.

С другой стороны, на просьбу оценить предположения советника президента Литвы по национальной безопасности Кестутиса Будраса о том, что российская частная военная компания "Вагнер" может попытаться проверить защитные механизмы западных стран, напав на страны Балтии, Мурниеце заявила, что в настоящее время "данные разведки свидетельствуют о том, что ситуация находится под контролем".

Она признала, что российские провокации возможны, это могут быть и провокации "на бытовом уровне", и "мы должны быть очень осторожными". При этом она добавила, что Россия сейчас занята войной на Украине.

Мурниеце отметила вчерашний визит президента США Джо Байдена в Украину, который подтвердил, что США работают вместе со своими союзниками с целью победы Украины в войне, чтобы Украина могла не только отражать атаки России, но и вернуть себе свои территории, а в Европе установился мир.

В Украину должны быть доставлены танки и тяжелая артиллерия, также Украина просит самолеты, напомнила министр.

Только после реформирования России мир в той части Европы, где находится и Латвия, может быть устойчивым, считает Мурниеце.