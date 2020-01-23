Мурниеце: Мы должны делать всё, чтобы человеческие жизни больше не стирались из-за народности
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

“Нужно делать всё, что в наших силах, чтобы человеческие жизни никогда больше не стирались из-за их народности.” С таким заявлением выступила спикер Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) на Всемирном форуме Холокоста в Израиле.

Холокост научил мир тому, что, видя нечеловеческое отношение, мы не можем отвернуться и молчать”, - сказала Мурниеце. Она отметила - Латвия хорошо знает, что значит оккупация и убийство невинных людей. Страна бережно хранит память о гражданах Латвии, спасавших евреев, сказала спикер.

По её словам, Латвия морально и политически считает необходимым сохранить память о Холокосте и его изучать с исторической точки зрения.

На Всемирном форуме Холокоста собрались лидеры 46 стран. Это встреча высшего уровня, посвященная вопросам антисемитизма.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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