Мурниеце: начата процедура разрыва договора о поставке продовольствия армии

Начата процедура разрыва договора о поставках продовольствия армии с предприятием Zītari LZ на сумму 220 млн евро, сообщила в интервью программе "Утренняя панорама" Латвийского телевидения министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение), пишет агентство LETA.

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По словам министра, более подробную информацию о деталях переговоров государство не предоставляет, поскольку процесс конфиденциальный.

Мурниеце заверила, что делает все возможное, чтобы разрыв договора не нанес никаких убытков Латвии.

Как уже сообщалось, 9 мая Кабинет министров за закрытыми дверями заслушал доклад Министерства обороны о закупке в связи с предоставлением услуги логистики при поставке продовольствия для нужд армии. После заседания правительства ни премьер-министр, ни Министерство обороны не сообщили, какие решения были приняты.

Напомним, что 3 марта Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовный процесс для применения уголовно-процессуальных методов проверки факта совершения уголовных правонарушений в ходе процедуры закупки в период с 18 октября 2021 года по 10 января текущего года. Уголовный процесс возбужден по трем статьям Уголовного закона: за указание в декларации заведомо ложных сведений об имуществе или ином доходе в крупном размере, злоупотребление служебным положением в корыстных целях и разглашение не разглашаемых сведений.

Известно, что одно должностное лицо Минобороны, занимавшееся закупкой, было подвергнуто дисциплинарному взысканию — увольнению. Имя чиновника официально не разглашается, но, по информации агентства LETA — это Эрик Эзериньш, который и возглавлял комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил"

Программа Nekā personīga также сообщил, что отстранен начальник Отдела договоров и закупок Управления снабжения Штаба управления обеспечением НВС Имант Фрейбергс.

Согласно информации агентства LETA и Nekā personīga, Эрик Эзериньш, исполнительный директор Zītari LZ Юрий Зелтиньш, а также два советника бывшего министра обороны Артаса Пабрикса — Валдис Вернерс и Айварс Тиенесис — имеют право на защиту. Более подробную информацию KNAB не предоставляет.

В декабре прошлого года, напомним, компания Zītari LZ, зарегистрированная в Рое, выиграла в конкурсе и получила контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) в течение следующих пяти лет. Существующая уже 31 год компания Zītari LZ сейчас принадлежит Лауре Зелтине и Модрису Супе.

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В базе данных Управления по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии Latvijas attīstībai, в которой состоит бывший министр обороны Артис Пабрикс, 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах Супе пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

Комиссию по закупке "Услуга логистики по поставке продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил" возглавлял Эрик Эзериньш — на момент проведения тендера член Национального объединения, в котором состоит нынешний министр обороны Инара Мурниеце.