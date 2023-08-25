Мурниеце: Нацобъединение хочет быть в правительстве, но это не самоцель

Национальное объединение ясно высказало свою позицию и не видит партию "Прогрессивные" в следующем правительстве. Об этом заявила после встречи с официальным кандидатом в премьер-министры Эвикой Силиней ("Новое Единство") представитель Нацобъединения, министр обороны Инара Мурниеце, сообщает LETA.

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На вопрос, готово ли Нацобъединение (НО) приступить к совместным переговорам со всеми политическими силами, которые рассматриваются как потенциальные участники коалиции, Мурниеце ответила, что НО всегда было открыто и готово говорить о предстоящей работе.

На вопрос, поможет ли предыдущее сотрудничество Нацобъединения и "Нового Единства" принять Эвике Силине решение о дальнейшем сотрудничестве между политическими силами, Мурниеце ответила, что надеется на это.

"Концептуально у нас нет возражений против работы с "Новым Единством" в одном правительстве. Наоборот — мы это уже сделали, и есть много наработок", — сказала Мурниеце.

Национальное объединение хочет работать в правительстве, однако это не самоцель, и работа в новой коалиции должна совпадать с ценностями политической силы, заявила Мурниеце.