Мурниеце: нам нужно строить баррикады, которые защищали бы Латвию от лжи

Сегодня нам надо воздвигнуть такие баррикады, которые в нашем сознании и разуме защищали бы Латвию от фейковых новостей и лжи, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ), обращаясь к журналистам эпохи баррикад 1991 года.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, Мурниеце поблагодарила всех журналистов, работников радио и телевидения, которые "создавали историю о свободе Латвии".

По ее словам, сегодня вся Рига "пахнет дымом баррикад и свободой". Мурниеце выразила надежду, что костры в этот день будут зажигаться еще многие годы. "Самое главное, чтобы эти костры никогда не выгорели в нашем сознании", — сказала спикер.

Присутствующие в здании парламента минутой молчания почтили память бывшего редактора газеты Latvijas Jaunatne Андрея Цирулиса, который вместе с единомышленниками создал сайт barikadopedija.lv.

Как сообщалось, сегодня в Латвии проходили мероприятия памяти баррикад 1991 года. Баррикады в Риге начали возводить 13 января 1991 года, чтобы защитить здания Верховного совета, телевидения, мосты через Даугаву и другие стратегические объекты от ОМОНа. С 1997 года 20 января является днем памяти защитников баррикад.