Мурниеце: наш Сейм является одним из самых инновационных в плане дигитализации парламентов в Европе

Сейм Латвии на сегодня является "одним из самых инновационных и развитых с точки зрения дигитализации парламентов в Европе", заявила Латвийскому радио председатель парламента Инара Мурниеце.

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"Я довольна тем, как парламент развивался в эту историческую сессию", — сказала спикер, отметив, что, работая удаленно, Сейм сумел принять важные решения, например, по административно-территориальной реформе.

Она отметила, что удаленная работа будет продолжаться, пока будут действовать рекомендации специалистов о физическом дистанцировании во время Covid-19, но в целом это будет решение самих депутатов.

На прошлой неделе глава Комиссии Сейма по общественным расходам и ревизиям Каспар Гиргенс раскритиковал нынешнюю систему "е-Сейм", которая позволяет организовать работу парламента удаленно. Однако, как рассказал Гиргенс, система работает нестабильно — в ходе онлайн-заседаний пропадает изображение, не работает возможность голосовать, наблюдаются проблемы с качеством аудиопотока.

"Это не разовые проблемы. На протяжении долгого времени осложнено проведение удаленных заседаний Сейма", — подчеркнул Гиргенс. По его мнению, результат работы привлеченных к созданию "е-Сейма" специалистов является неудовлетворительным. "Считаю, что со столь значительным заказом нельзя было экспериментировать — это не интернет-магазин или просто сайт, а главная структура по принятию важных для страны решений", — пояснил политик.

В связи с этим Гиргенс призвал спикера Сейма Инару Мурниеце (Нацблок) дать пояснения по данной проблеме, взять на себя ответственность за происходящее с "е-Сеймом".

В свою очередь, от администрации Сейма Гиргенс потребовал "раскрыть, во сколько же в конце концов налогоплательщикам обошелся этот технический эксперимент".