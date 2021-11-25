Мурниеце: нового директора БЗС Сейм может утвердить в январе
Foto: Satversmes aizsardzības birojs

Нового директора Бюро по защите Сатверсме (БЗС, SAB) Сейм может утвердить в январе следующего года, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) председатель парламента Инара Мурниеце.

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Она отметила, что сложилась нетипичная ситуация, когда в Совете по национальной безопасности (СНБ) представлена не только коалиция, но и оппозиция. Мурниеце выразила надежду, что удастся найти таких кандидатов, которые будут приемлемы и для коалиции, и для оппозиции.

"Коллеги высказались, что не хотят, чтобы кандидат был связан с политическими кругами. Независимость от политического влияния является очень важным критерием", — сказала Мурниеце.

Президент Эгил Левитс ранее заявил, что возможный круг кандидатов на должность директора бюро очень узок. Вначале с претендентами будет встречаться он, затем их кандидатуры будут переданы на оценку СНБ.

Как сообщалось, необходимость в назначении нового руководителя БЗС возникла после того, как в ноябре в возрасте 60 лет скончался его директор, бывший генеральный прокурор Янис Майзитис.

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LETA

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LETA

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Инара Мурниеце Сейм Эгил Левитс Янис Майзитис
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