Мурниеце о кризисе Covid-19: жить можно без смартфонов и путешествий, не это делает счастливым

Спикер Сейма, представитель Национального объединения Инара Мурниеце в интервью газете Latvijas avīze рассказала, почему даже в разгар связанного с коронавирусом экономического спада политические партии не отдадут выделяемые им из госказны деньги на поддержку медиков, а также дала совет своей тетушки Лигии, сравнив ситуацию в современной Латвии и в годы СССР.

"В трудные моменты всегда вспоминаю тетушку Лигию. Когда встречались, она рассказывала, что по сравнению с минувшими годами советской оккупации сейчас всего чего хватает. Современные технологии с возможностями моментально общаться. Плазменные телевизоры, посудомойки, стиральные машины, смартфоны, дальние путешествия. Тетушка вспоминала, что и без всего этого можно было обходиться, потому что не переизбыток вещей делает людей счастливыми", — рассказала Мурниеце.

"У меня ощущение, что люди сейчас намного больше думают друг о друге, о своих близких, а не о вещах. После кризиса будет больше простоты и искренности", — полагает политик.

Как пояснила Мурниеце, сейчас Сейм будет стараться ограничивать собственные траты, которые не являются действительно важными. Например, закупка цветов. Однако начатый ремонт помещений парламента будет продолжен "ради безопасности здания", отметила она.

Мурниеце не считает, что во времена кризиса с Covid-19 стране следует сократить число работающих в госуправлении чиновников и штатных мест Сейма. "Не вижу, что можно уменьшить. Это должны сами министерства оценивать. Правительство должно выполнять все функции, которые были до кризиса, причем появились и дополнительные", — сказала представитель Нацобъединения.

Также спикер Сейма отвергла идею о том, что партии могли бы отказаться от части предоставляемого им из госбюджета финансирования, перенаправив его на премии для премии для медиков или компьютеры в многодетных семьях.

"Почему эти средства были выделены политическим силам? Так же, как и в других странах — чтобы способствовать демократии. Чтобы партии были дееспособны и работали с чистыми руками. Чтобы не было искушения заниматься черной кассой и чтобы спонсоры потеряли свое влияние на политику. У меня был разговор со спикером парламента Швеции, который сказал, что и шведы выделяют партиям деньги из бюджета, чтобы не принимались такие решения, которые потом обществу обходятся значительно дороже", — подчеркнула Мурниеце.