Мурниеце: после утверждения новых оборонных планов НАТО предстоит серьезная работа по их реализации

Новые оборонные планы НАТО, которые планируется утвердить на саммите в Вильнюсе, станут важнейшим элементом укрепления политики сдерживания НАТО, но впереди еще предстоит серьезная работа по реализации этих планов и практическому укреплению коллективной безопасности НАТО, заявила в среду журналистам в Крустпилсском замке министр обороны Латвии Инара Мурниеце.

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"Я думаю, что в будущем мы увидим более частое и широкое присутствие союзников в Латвии и гораздо более мощную организацию НАТО", — сказала Мурниеце.

Во вторник и среду в Екабпилсе состоялось заседание Комитета министров обороны стран Балтии, в котором приняли участие Мурниеце, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас и министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Мурниеце отметила, что сотрудничество стран Балтии всегда имело решающее значение для безопасности региона, а сейчас оно особенно важно. Что касается вызовов региональной безопасности, страны Балтии согласны с тем, что Россия продолжит оставаться самой серьезной военной угрозой безопасности для стран Балтии и альянса, и нет оснований ожидать позитивных изменений во внешней политике России, поэтому страны Балтии продолжат вкладывать средства в укрепление своего оборонного потенциала.

При этом страны Балтии продолжат поддерживать Украину, например, в этом году в Латвии проходят обучение 3000 украинских военных.

Сегодня министры также договорились значительно увеличить поддержку принимающей страны для тех союзников по НАТО, которые обеспечивают патрулирование воздушного пространства стран Балтии.

Мурниеце отметила, что военная база и полигон в Адажи в настоящее время являются крупнейшими в странах Балтии, но будущий полигон в Селии будет лучше и, соответственно, станет крупнейшим в странах Балтии.

Анушаускас выразил радость по поводу того, что сотрудничество стран Балтии становится более тесным и что НАТО является ярким примером в обеспечении коллективной безопасности, а Певкур отметил, что необходимо подумать об увеличении оборонного бюджета, поскольку военные действия России в Украине продолжаются.

Как сообщалось, министры встретились, чтобы обсудить ситуацию и вызовы региональной безопасности, оказание дальнейшей поддержки Украине, а также приоритеты стран Балтии на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.