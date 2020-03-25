Мурниеце посоветовала пережить Covid-19, "черпая силу" у нацпартизан и воспротивившихся колхозам крестьян

Спикер Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ) в день памяти жертв коммунистического геноцида призвала латвийцев помнить свое прошлое. Она напомнила, что в этом году годовщина массовых депортаций жителей Латвии и Балтии проходит в условиях чрезвычайного положения, без шествий и торжественных церемоний, но каждый может возложить цветы в индивидуальном порядке.

"Однако мы ясно осознаем ту силу, которая позволила высланным людям далеко от дома, в ужасных условиях выжить и пережить мрачные времена. Давайте в нынешней сложной ситуации вместе вспомним прошлое и почерпнем силу у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином в своем дворе и не вступил в колхоз", — сказала Мурниеце.

Она также призвала черпать силы, помня о национальных партизанах и тех людях, которые избежали ссылки и присоединились к ним. Эта сила позволяла людям начать жизнь сначала, когда казалось, что мир рушится, а настойчивость и труд позволили сохранить живую силу народа и вырастить новое поколение.

"Давайте перенимать эту силу! Будем организованными, сплоченными, выдержим и преодолеем сегодняшнюю ситуацию, будем смело смотреть в будущее. Наша сила огромна, она закалена целыми поколениями", — заявила спикер парламента.