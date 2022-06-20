Мурниеце: предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС — моральное обязательство Европы
Foto: Saeimas administrācija

Предстоящее решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) является моральной необходимостью, заявила спикер Сейма Инара Мурниеце.

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"Народ, который проливает свою кровь за европейские ценности, заслуживает самого большого уважения и поддержки. Это придаст силы для продолжения борьбы с агрессором, зная, что эта борьба не напрасна", — отметила Мурниеце на встрече с председателем Сената Чехии Милошем Выстрчилом и вице-спикером парламента Украины Еленой Кондратюк.

Оба чиновника находятся с визитом в Латвии для участия в мероприятиях саммита Инициативы трех морей, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Сейма.

Спикер Сейма одобрила предстоящее председательство Чехии в Совете ЕС.

"Даже если война продолжится, западный мир не должен рухнуть, мы должны продолжать помогать Украине всеми способами — как военными, так и финансовыми", — подчеркнула Мурниеце.

В ходе встречи также обсуждались ситуация с безопасностью в регионе, текущая ситуация на линиях фронта в Украине, проблемы экспорта украинской сельхозпродукции, а также меры по сдерживанию кремлевской пропаганды во всех трех странах.

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