Мурниеце просит экспертов оценить, относится ли решение об обязательной вакцинации к депутатам Сейма

Председательница Сейма Инара Мурниеце (NA) попросит президиум Сейма созвать экспертов, чтобы оценить, распространяется ли постановление правительства об обязательной вакцинации для работников общественного сектора на депутатов Сейма.
Депутатов избирает народ, и у них нет таких же трудовых отношений, как в коллективах, где есть руководитель, который может отстранять от должности в соответствии с постановлением Кабинета министров, рассказала Мурниеце агентству LETA.
У председателя или президиума Сейма нет права отстранять от работы депутатов, который получили мандат, вверенный им избирателями, объясняет Мурниеце. Поэтому она попросит экспертов решить, как действовать в случае, если депутаты обязаны вакцинироваться, и как — если это требование к ним не относится.
Политик отметила, что сама она вакцинирована, и считает, что депутаты должны вакцинироваться и подавать пример остальному обществу.
"Другой вопрос, что об этом говорит Сатверсме", — добавила Мурниеце.
Согласно постановлению Кабинета Министров о чрезвычайной ситуации, все сотрудники общественного сектора должны пройти вакцинацию до 15 ноября, независимо от того, работают они дистанционно или очно.
В офисе омбудсмена заявили, что требование об обязательной вакцинации от Covid-19 в общественном секторе относится также и к депутатам Сейма.