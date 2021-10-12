Мурниеце просит экспертов оценить, относится ли решение об обязательной вакцинации к депутатам Сейма

Председательница Сейма Инара Мурниеце (NA) попросит президиум Сейма созвать экспертов, чтобы оценить, распространяется ли постановление правительства об обязательной вакцинации для работников общественного сектора на депутатов Сейма.

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Депутатов избирает народ, и у них нет таких же трудовых отношений, как в коллективах, где есть руководитель, который может отстранять от должности в соответствии с постановлением Кабинета министров, рассказала Мурниеце агентству LETA.

У председателя или президиума Сейма нет права отстранять от работы депутатов, который получили мандат, вверенный им избирателями, объясняет Мурниеце. Поэтому она попросит экспертов решить, как действовать в случае, если депутаты обязаны вакцинироваться, и как — если это требование к ним не относится.

Политик отметила, что сама она вакцинирована, и считает, что депутаты должны вакцинироваться и подавать пример остальному обществу.

"Другой вопрос, что об этом говорит Сатверсме", — добавила Мурниеце.

Согласно постановлению Кабинета Министров о чрезвычайной ситуации, все сотрудники общественного сектора должны пройти вакцинацию до 15 ноября, независимо от того, работают они дистанционно или очно.

В офисе омбудсмена заявили, что требование об обязательной вакцинации от Covid-19 в общественном секторе относится также и к депутатам Сейма.