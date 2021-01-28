Мурниеце: режим ЧС придется продлить, пострадавшим нужна финансовая помощь

На данный момент ясно, что чрезвычайную ситуацию в Латвии придется продлить. Правительство должно продолжать оказывать финансовую поддержку пострадавшим из-за кризиса людям, особенно семьям с детьми, заявила LETA председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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Если предыдущие данные о заболеваемости еще внушали надежду, то количество заболевших Covid-19 в среду вновь превысило 1000 человек. Также нужно принять во внимание очень большое количество больных Covid-19 в больницах, подчеркнула Мурниеце. Она отметила, что продление чрезвычайного положения необходимо, если это спасет человеческие жизни и здоровье.

В то же время спикер Сейма подчеркнула, что наряду с ограничениями Министерство экономики и группа по кризисному управлению должны следить за их соответствием ситуации и своевременно пересматривать, чтобы ограничения были логичными и понятными людям.