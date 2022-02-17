Мурниеце: Сейм вернется к очной работе в самое ближайшее время
Foto: Saeimas administrācija

После призыва депутата Ральфа Немиро вернуться к очной работе спикер Сейма Инара Мурниеце заявила сегодня на заседании парламента, что принято решение сделать это "в самое ближайшее время".

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Немиро напомнил, что многие вещи в Латвии происходят очно - дети ходят в детский сад, школу, проводятся массовые концерты.

"Нет оснований делать исключения для депутатов Сейма и не проводить очные заседания. Поэтому призываю вернуться к очной работе как можно скорее", - сказал оппозиционный депутат, добавив, что большинство других национальных парламентов заседают очно.

Как сообщалось, неделю назад Мурниеце заявила, что Сейм может вернуться к очным заседаниям в ближайшие недели.

Очная работа будет проходить в масках или респираторах, так как в зале заседаний невозможно дистанцироваться, а заседания Сейма иногда могут длиться до десяти часов подряд.

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