Мурниеце сохранила пост министра обороны. Шлесерс в дебатах пригрозил отставкой всему Кабмину

Поводом для требования отставки министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение) стала закупка Минобороны на сумму 220 млн евро — за такие деньги планируется обеспечить питание военнослужащих.

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В среду, 15 марта, Сейм рассматривал прошение об отставке министра обороны Инары Мурниеце, подписанное депутатами от оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности". Как ранее сообщили агентству LETA в парламентской фракции "Латвии на первом месте", у оппозиции вызывает обеспокоенность информация о том, что владельцы компании Zītari LZ, выигравшей закупку на сумму 220 млн евро, имеют тесные связи с некоторыми политическими партиями. "Латвия на первом месте" предполагает, что именно эти политические связи способствовали победе конкретной компании в тендере.

"Нас считают баранами"

Если правящая коалиция не отреагирует на информацию о вызывающих сомнения закупках Министерства обороны на сумму в 220 млн евро и не поддержит требование оппозиции об отставке министра обороны Инары Мурниеце (Национальное объединение), то может последовать требование отставки премьера Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") и всего правительства. О таких планах оппозиции с трибуны Сейма сообщил лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

В дебатах Шлесерс выразил удивление, что расходы на питание одного солдата увеличиваются так стремительно — с 8 до 50 евро. Депутаты также указывали на то, что аппетиты оборонного ведомства растут на фоне дефицита средств в других отраслях.

Закупка фактически была начата еще во времена первого правительства Кришьяниса Кариньша — когда Министерством обороны руководил Артис Пабрикс из объединения Attīstībai/Par!, которое, по итогам выборов в 14-й Сейм не получило представительства в парламенте. Однако Шлесерс указал, что преемник Пабрикса — Инара Мурниеце — почему-то не в курсе заключения договора о закупке. Шлесерс подчеркнул, что закупка была начата еще при первом правительстве Кариньша, однако договор подписан уже при втором действующем правительстве.

В то же время лидер "Латвии на первом месте" признал: сама Мурниеце договор не подписывала. Но все же, считает оппозиционный политик, министр должен нести политическую ответственность за происходящее в подведомственной сфере.

И Шлесерс, и депутат Линда Лиепиня (также — "Латвия на первом месте") в ходе дебатов отметили, что в руководстве закупочной комиссии был представитель Национального объединения — политической силы, которую представляет и Инара Мурниеце. Шлесерс назвал с трибуны фамилии нескольких членов конкурсной комиссии, подчеркнув, что эти люди неизвестны большинству депутатов.

Лиепиня отметила, что те, кто вовлечены в процесс закупок, хотят, чтобы общество ничего не знала о сумме — 220 млн евро. Публично озвученная госсекретарем Минобороны информация о закупке, по мнению депутата, свидетельствует о том, что "нас считают баранами".

Шлесерс также указал на ответственность госсекретаря Минобороны, и поскольку этот человек до сих пор занимает должность, то есть, основания требовать отставку Мурниеце. На то, что разъяснения госсекретаря были неясны, указал и депутат от еще одной оппозиционной партии — Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) — Арманд Краузе.

В ходе дебатов депутат Дайга Миериня (СЗК) подчеркнула, что коррупционные скандалы и проблемы в Латвии приобретают беспрецедентный размах в связи с этой закупкой.

По мнению депутата, именно госзакупки таят в себе один из самых серьезных коррупционных рисков. И хотя создана независимая конкурсная комиссия, все же в закупочных процедурах фигурируют странные, необъяснимые критерии, которые либо свидетельствуют о некомпетентности принимающих решения или наоборот — критерии сознательно заложены в пользу конкретного предпринимателя. Высоким остается и влияние политиков на процесс закупок, подчеркнула Миериня.

Депутаты Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") и Виктория Плешкане ("Стабильность") обратили внимание на то, что предстоит закупка для нужд Государственной службы обороны, вводящей обязательный воинский призыв. Криштопанс указал на то, если госсекретарь Миноброны утверждает, что не может отследить каждую закупку, то обоснованный ужас вызывает то, как будут производить закупки для строительства казарм и одежды для новобранцев. Плешкане акцентировала, что в обществе нарастает тревога в связи с тем, будут ли обеспечены всем необходимым призывники.

Мурниеце не хочет нести ответственность за Пабрикса

Я сделала все, чтобы выявить недочеты, связанные со снабжением армии продовольствием, но я не могу брать на себя ответственность за решения, принятые во времена другого министра, заявила в свою очередь в Сейме Инара Мурниеце.

В своем выступлении министр обороны подчеркнула, что стала инициатором начала проверок, в том числе, служебных, проинформировала правоохранительные учреждения. Министр отметила еще раз, что закупка была организована во времена предыдущего министра Артиса Пабрикса. Ни сама Мурниеце, ни госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс договор не подписывали.

Министр не отрицала, что у нее, как и у депутатов, есть много вопросов к этой закупке, и выразила надежду, что в ходе проверок и расследования будет дана оценка ответственности вовлеченных должностных лиц.

В то же время Мурниеце указала, что должностным лицам, не представляющим закупочную комиссию, запрещено оказывать влияние на комиссию, которая является независимой и члены которой несут ответственность перед законом.

Мурниеце заявила, что не уклоняется от ответственности как таковой, но в то же время не имеет возможности взять на себя ответственность за решения, принятые во времена другого министра. Особенно, если учесть, что в закупочную комиссию был делегирован представитель бюро предыдущего министра обороны.