Мурниеце: у меня нет никаких сомнений, что памятник в парке Победы снесут
Foto: DELFI

Спикер Сейма Латвии Инара Мурниеце в интервью программе "900 секунд" заявила, что у нее нет никаких сомнений в том, что памятник в парке Победы будет снесен.

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Она напомнила, что комиссия Сейма по иностранным делам работает над рассмотрением и пересмотром всех международных соглашений, заключенных с Россией, которые будут применяться в связи с памятником. Например, изыскиваются пути, нельзя ли приостановить действие договора или его статьи, что позволило бы Латвии действовать в отношении так называемого памятника Победы так, как она считает нужным. Сейм выполняет эту работу независимо от Рижской думы и правительства.

"Я не сомневаюсь, что памятник в парке Победы будет снесен. Сейм начал этот процесс. Думаю, это произойдет раньше, чем кто-либо думает", — указала спикер латвийского парламента.

Отвечая на вопрос, может ли это случиться в период работы Сейма нынешнего созыва, Мурниеце сказала: "Очень надеюсь, что да".

Она подчеркнула, что памятник в парке Победы символизирует оккупацию Латвии.

"Мы видим, что на наших глазах творят оккупационные силы в Украине. Точно такое же "освобождение", которое на самом деле являлось оккупацией, происходило и в Латвии: со всеми зверствами, депортациями, убийствами, военными преступлениями", — указала политик.

Мурниеце считает, что референдум для определения судьбы памятника не нужен, потому что "мы тоже понимаем, что с ним делать", к тому же события на Украине вновь обострили этот вопрос и приковали к нему внимание.

"Сейчас то самое время, когда большая часть общества считает, что это было бы правильно", — добавила Мурниеце.

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