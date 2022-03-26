Мурниеце: Украинцы не пойдут ни на какие компромиссы

Украина не допустит компромиссов с Россией, а войну надеется завершить быстро, заявила по возвращении из Киева председатель Сейма Инара Мурниеце в эфире LTV, сообщает rus.LSM.lv.

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Спикеры парламентов стран Балтии встречались в столице Украины с ее высшим руководством.

Мы, все три председателя парламентов стран Балтии, получили приглашение от председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Решение было принято, и оно было единогласным. Мы приняли приглашение отправиться в Киев, когда там состоится заседание парламента, чтобы это было символично", - заявила на встрече Инара Мурниеце.

"И представьте себе: в 30 км о Киева была зона боевых действий. Парламент собрался, чтобы работать. Вот это и есть — подлинная демократия! Собраться парламенту и работать, несмотря на то, что там же рядом стреляют, и слышен шум выстрелов. Они очень сконцентрировались на работе. Их день начинается с гимна Украины. Видели бы вы, как они поют гимн Украины! Его слова такие: душу и тело свои отдадим за Украину. Какие у них глаза! Как они поют! С полной самоотдачей, со стопроцентной готовностью действовать", - отметила спикер латвийского Сейма.

По ее словам, видеть в Киеве лидеров дружественных балтийских парламентов украинцы хотели потому, что это символическое выражение поддержки было для них очень важно: Латвия, Литва и Эстония были первыми в Европе и не только, чьи спикеры приехали с официальным визитом после того, как началась полномасштабная война в Украине.

"И о чем они просили во время нашего визита: все они, и председатель Верховной Рады, и парламентарии,и премьер, и президент Зеленский — просили: помогите, чтобы Европа и ЕС поняли и оказали ускоренную поддержку во вступлении Украины в Евросоюз", - добавила Мурниеце.

По наблюдению Мурниеце, украинцы, очевидно, поняли, что НАТО ни в коем случае не согласится закрыть небо над Украиной, поэтому теперь они просят союзников дать им оружия — "чем больше, тем лучше, и чем быстрее, тем лучше", — чтобы защищать свое небо самим.

Что же касается надежд на прекращение боевых действий и переговоры о мире, то, по словам спикера, "войну давно мог прекратить один человек за одно мгновение, но он этого не сделал".

"Но переговоры идут. И у меня не возникло впечатления, будто украинская сторона и представители Украины, с которыми мне выпала честь встретиться, возлагают очень большие надежды на скорый и позитивный исход этих переговоров. Они настроены сражаться. И они настроены в войне победить. Она знают, что в этой войне победят. Поэтому они просят оружия, чтобы по возможности скорее закончить", - заявила Мурниеце.

Она пояснила: украинцы точно не смотрят на эту войну как на войну, которая будет длиться годами. В их представлении, она завершится скоро, и при условии, что им дадут оружие, они смогут завершить бои быстро и эффективно.

"С компромиссами они не смирятся. Компромисса и невозможно будет достигнуть! Это абсолютно точно чувствуется уже в беседах c людьми. Вот хоть при входе в зал заседаний украинского парламента — ну, не принимают там компромисс. Они убеждены в своей правоте. И они правы", - сделала вывод спикер Сейма.