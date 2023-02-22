Мурниеце: в этом году в рамках помощи Украине Латвия сосредоточится на обучении солдат

В этом году в рамках помощи Украине против военного вторжения России Латвия сосредоточится на обучении солдат, объем которого планируется удвоить, сказала в интервью Латвийскому радио министр обороны Инара Мурниеце.

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Она подчеркнула, что Латвия не истощает свои оборонные возможности, помогая Украине, так как отправляемое в Украину оружие заменяется другим, в том числе более современными системами вооружения. Например, Латвия отправила в Украину ракетные системы Stinger, а вместо них получила более современные противотанковые системы, вместо отправленных вертолетов получила новые Black Hawk.

Кроме того, как отметила Мурниеце, срок годности ряда отправленных Украине боеприпасов приближался к окончанию, и их все равно пришлось бы заменить.

Мурниеце подчеркнула, что Латвия также помогает в обучении украинских солдат и именно на этом направлении планирует сосредоточиться в этом году. Также помощь Украине будет оказываться военными товарами, которые производятся в Латвии.

По словам министра, за год войны ситуация в мире изменилась, у многих людей открылись глаза, и они поняли, что Россия — агрессивная страна с имперскими амбициями, совершающая военные преступления. Она отметила, что существует определенный риск, что Россия, которая не извлекла уроков из этой войны, в течение трех-пяти лет может вновь сконцентрировать силы и угрожать странам региона.