Мурниеце в Польше: Надо поставлять оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли сражаться

Спикер Сейма Инара Мурниеце с рабочим визитом посетила Польшу, приняв участие во встрече женских глав парламентов ЕС. На встрече обсуждалось положение беженцев и необходимые действия для поддержки украинского народа, сообщает пресс-служба Сейма.

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Спикеры парламентов ЕС посетили польско-украинский погранпереход, пункт приема беженцев в городе Хелм и гуманитарный центр в пригороде Варшавы. Политики также приняли участие в дебатах в польском парламенте.

"Здесь, в Польше, разговаривая с беженцами из Украины, я узнаю, что их самое большое желание — поскорее вернуться домой. Это станет возможным, когда закончится война победой Украины. Но это не произойдет само собой, за это надо бороться. И что бесценно, так это неутомимость демократического мира для поддержки Украины", - сказала Мурниеце.

"В первую очередь нужно поставить все необходимое оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли сражаться за свою землю. Во-вторых, необходимо дальнейшее усиление санкций против России и Беларуси. В-третьих, Украине необходимо дать четкую европейскую перспективу. С началоавойны страны Евросоюза проявили беспрецедентную солидарность и приняли беспрецедентные решения. Но мы не должны останавливаться, надо продолжать работать вместе, помогая Украине", — подчеркнула спикер латвийского Сейма.

В Польше собрались спикеры парламентов из Латвии, Австрии, Бельгии, Кипра, Литвы, Испании, а также из Украины и Европарламента. Визит женщин-спикеров парламентов в Польшу был организован в знак солидарности с украинскими женщинами, которые вынуждены покинуть свою родину во время войны. Мурниеце посетила Польшу по приглашению председателя Палаты общин Эльжбеты Витек.